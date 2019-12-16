Скандальный бывший прокурор Константин Кулик оформляется на работу в Службу безопасности Украины. Об этом в понедельник сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

По его словам, его документы уже переданы в отдел кадров спецслужбы. При этом Кулик собирается занять пост заместителя в Главном следственном управлении СБУ.

Как отмечает Лещенко, Кулику в этом вопросе покровительствует олигарх Игорь Коломойский, которому он помог в деле его бывшего партнера Вадима Шульмана.

"Тем временем, дела Кулика генпрокуратура не передала в НАБУ после того, как ГПУ лишилась функций следствия, а передает их в СБУ. За Кулика "тянет мазу" Игорь Коломойский, которому Кулик помог в "вопросе Шульмана" - бывший партнер Коломойского Вадим Шульман дал против него показания в ФБР, а Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в том, что Шульман отмывал деньги… через счета Коломойского. Атакуя Шульмана, Коломойский пытается решить свои проблемные вопросы в США", - пишет Лещенко.

Скриншот: t.me/LeshchenkoS

Напомним, 27 ноября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил скандального прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры. Тогда Лещенко также утверждал, что за сохранение Кулика на должности в прокуратуре "боролся до последнего" украинский олигарх Игорь Коломойский. Причиной якобы стало то, что прокурор оказывал бизнесмену "множество услуг".

Ранее сообщалось, что Нацполиция открыла дело против экс-прокурора Кулика из-за его "курятника".

Также "Страна" подробно писала о том, чем прославился уволенный прокурор Кулик.