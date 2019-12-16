Президент Владимир Зеленский хочет усилить свою вертикаль власти на местах, введя институт префектов. Они смогут останавливать любое решение местных органов власти.

Об этом идет речь в законопроекте "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Его текст появился сегодня на сайте Верховной Рады.

Планируется, что префектов будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Префекты будут назначаться на 3 года.

Для сравнения, сейчас главы местных администраций назначаются президентом по представлению Кабмина на срок полномочий президента.

Основной функционал префектов: обеспечивать взаимодействие территориальных органов исполнительной власти, координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти и прочее.

За префектами хотят закрепить право осуществлять административный надзор за выполнением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления. А также вносить президенту представления про приостановление действий актов местных органов власти, если они не соответствуют Конституции.

То есть, если по мнению префекта некое решение совета общины или регионального совета не соответствует Конституции, он может приостановить его выполнение и обратиться к президенту.

Президент после представления префекта останавливает действие акта, временно приостанавливает полномочия главы этого местного совета и обращается в Конституционный суд, который должен за 7 календарных дней рассмотреть это обращение.

Если КС решит, что акт неконституционный, этот местный орган власти прекращает свою работу и назначаются досрочные выборы.

То есть по сути, президент может через своих представителей блокировать работу любых выборных органов власти. Что является скорее централизацией власти, а не тем, что декларируется в названии законопроекта.

Президент также предлагает, чтобы в Украине вместо районов появились округа.