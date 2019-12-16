Журналистки Житомирского телевидения заклеили скотчем рты и вышли босиком на улицу, протестуя против сокращений работников Общественного вещателя в регионах и возможного закрытия утренних региональных программ.

Девушки выстроились на улице перед входом в региональный филиал Общественного, демонстрируя, что их хотят заставить замолчать. Об этом сообщается на странице главы НСЖУ Сергея Томиленко в соцсети.

"Очевидно, что на такую ​​крайнюю меру коллег подталкивает тревога, которая в последнее время охватила регионы - в филиалах Общественного обсуждают возможные будущие увольнения. При этом, у людей не хватает информации о конкретике реформирования Общественного в регионах, все боятся сокращений", - говорится в сообщении.

Журналисты ждут публичных комментариев руководства Общественного вещателя и заявляют, что так называемый босой протест - это не развлечение, а отчаяние.

Фото: facebook.com

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