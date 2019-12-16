В понедельник, 16 декабря, мэр Киева Виталий Кличко вместе с экспертами представил новый генеральный план столицы в рамках форума "Будущее Киева". Трансляцию опубликовал сам Кличко на своем канале в YouTube.

По словам Кличко, новый генеральный план позволит киевлянам увидеть, как будут развиваться столичные районы и микрорайоны. Также во время выступления глава города рассказал, каким будет Киев через 5, 10, 20 лет, как будет развиваться столичный метрополитен, общественный транспорт, а также где и что будет разрешено строить.

"Киевский регион - одна из самых больших столичных европейских конгломераций с населением более пяти миллионов жителей. Поэтому мы имеем все условия для дальнейшего развития. Я уверен - Киев может и должен занять высокое место в международных рейтингах наиболее комфортных, дружных и безопасных городов мира. Это способствует дальнейшему успешному развитию украинской столицы и мы продолжаем создавать современные публичные пространства, парки и скверы, новые туристические маршруты", - подытожил Кличко.

Видео: YouTube/Віталій Кличко

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