Проект по просмотру улиц Street View содержит изображения, которые в общей сложности охватывают 16 миллионов километров, а база Google Earth насчитывает 58 миллионов квадратных километров. Таким образом отображается около 98% населенных территорий. Об этом заявили в Google, передает ITC.

Уточняется, что отснятого для Street View расстояния достаточно для того, чтобы обогнуть земной шар более 400 раз.

Как сообщают в Google, их данные намного обширнее тех, которыми располагает любой другой картографический сервис, в том числе и Apple Maps, начавший предлагать функцию просмотра улиц только с выходом iOS13 в 2019 году.

Съемка местности для Google Street View может занимать до нескольких недель. Компания использует для этого специальные автомобили с камерами и лазерными сканерами.

В местах, где не может проехать автомобиль, съемку проводят с помощью рюкзаков Street View Trekker. Для этих целей компания использует даже животных. Полученные снимки являются основой не только для Street View и Google Earth, но и для других сервисов компании.

Ранее "Страна" писала о том, что Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев в 2019 году.

Также мы сообщали, что государственные документы Украины решили размещать в "облаке" Google.