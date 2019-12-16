Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о подписании меморандума о сотрудничестве с белорусской компанией Currency.com. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Как отмечается, компания является первой на территории СНГ регулируемой биржей криптовалюты и токенизированых активов. Минцифры планирует перенять опыт белорусских коллег для создания законов в сфере IT.

"Вместе разработаем законопроекты используя белорусский опыт создания с нуля законов для регулирования отрасли IT", - говорится в сообщении.

Скриншот: Twitter/The Ministry of Digital Transformation

Как известно, Беларусь стала первой страной, которая полностью легализовала криптовалютную деятельность. Это было узаконено декретом "О развитии цифровой экономики". Компании могут получить лицензию в Национальном банке Республики Беларусь, после чего осуществлять деятельность на территории государства.

Беларусь стала одной первых из стран, выпустивших собственную независимую криптовалюту под названием "Талер". Также республика запустила единый центр для расчета криптовалютами.

Деятельность криптовалютных бирж на территории республики ведется в соответствии с Правилами осуществления деятельности оператора криптоплатформы, которые выпустил Наблюдательный совет ПВТ. Для проведения операция с цифровыми валютами компаниям необходимо стать резидентами Парка высоких технологий.

Напомним, в ноябре в Раде зарегистрировали законопроект о криптовалюте. Ее продажу обложат налогом.

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