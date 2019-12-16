Сборная Украины триумфально закончила выступление на чемпионате мира по боевому самбо, завоевав целый ряд медалей и став первой в командном зачете. Об этом украинская Федерация боевого самбо сообщила на своей странице в соцсети.

Украинская сборная стала лучшей среди мужских команд. Взрослые украинцы выиграли шесть медалей. Александр Коваленко (62 кг), Самвел Варданян (74 кг) и Дмитрий Микуца (93 кг) выиграли золото. А Анатолий Оськин (57 кг), Вячеслав Ветров (68 кг) и Владислав Ильин (90 кг) увезли серебро ЧМ.

Уточняется, что чемпионат мира проходил в российской Твери.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежи.

Также мы сообщали, что Украина выиграла второе серебро на Дефлимпиаде в Италии.