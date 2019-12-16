В Киеве 18-летний парень попытался скрыться от полиции на отцовском Mercedes. В погоню за нарушителем бросилось 15 патрульных автомобилей. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Даниил на папкином Mercedes поднял на уши четыре района и как минимум 15 экипажей полиции! За нарушение ПДД его пытались остановить еще на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки. Во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час", - говорится в сообщении.

Как сообщается, за парнем пытались угнаться полтора часа, пока его не остановили на улице Панельной, 4, заблокировав проезд с двух сторон автомобилями.

"Во время погони в некоторых ситуациях, патрульные говорили, что неадекватный Даниил даже пытался идти на столкновения с ними. Данька всего-то 2001 года рождения, трезвый, не под наркотиками. Говорит, что просто испугался, потому что не было прав, как раз завтра должен был идти сдавать экзамен. Машина была эвакуирована, а на пилота составлены соответствующие административные материалы", - уточняется в сообщении.

Все фото: Facebook/Киев Оперативный

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