Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о том, что отказался от услуг государственной охраны и взамен нанял двух частных бодигардов.

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV.

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"Когда я обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня хотели выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходят два частных охранника", - сказал он.

Дмитрий Дубилет так же отметил, что очень надеется на временный характер таких мер предосторожности.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Дубилет объяснил, почему министры просят повышения зарплаты.