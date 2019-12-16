Влад Добош, адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что его подзащитная на момент подрыва журналиста 20.07.2016 не была знакома с Яной Дугар, Владиславом и Инной Грищенко, которые, по материалам дела, являются ее сообщниками.

А с музыкантом Андреем Антоненко (Рифмастер) она виделась всего несколько раз по волонтерской работе, после того, как с ним познакомилась в соцсети в 2016 году. В то же время материалы уголовного дела предполагают, что их знакомство началось задолго до подрыва Шеремета.

Обо всем этом адвокат написал в Facebook.

"...Согласно тому подозрению они должны были друг друга знать задолго до подрыва Шеремета 20.07.2016 года. А теперь внимание!

Юля Кузьменко Яну Дугар первый раз увидела при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает когда это точно было, может проверить. То есть в сентябре-октябре 2019 года. Кстати с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит, летом 2018 года.

Антоненко А. С. (Рифмастер) вообще незнаком с Яной Дугар. Юля Кузьменко познакомилась с Рифмастером в 16 году точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера, она об этом написала в фейсбук и через некоторое время в мессенджерах ей написал какой-то Антоненко, сказал что это была его жена и ребенок и сможет ли она выступить свидетелем. И увидела его впервые в полиции, куда ее пригласил кстати Герман Приступа по телефону, чтобы она выступила свидетелем по ДТП. После того долго Юля не видела Рифмастера, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе. И все! Так кто кого подыскивал?" - написал адвокат и добавил, что все это будет изложено официально в протоколе допроса, как Юлии Кузьменко, так и свидетелей.

Также по словам адвоката, у него есть доказательства переписки Юлии Кузьменко в мессенджере с подругой 19 июля 2016 года - по материалам следствия в этот день телефон подозреваемой был неактивным.

Как сообщил адвокат Кузьменко в следующем посте в соцсети, ему пока не удается получить материаля уголовного дела для ознакомления, поскольку "старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет".

"Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под роспись хочу! В группе есть еще вагон следователей! Определяют кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление! Хочу сегодня, прямо немедленно! В таком резонансном деле приходите завтра или потом не прокатит! Жду!" - написал в соцсети Влад Добош.



Фото: Facebook

Так же адвокат заявил, что на фото подрывницы, которое показывал глава МВД Арсен Аваков, совсем не его подзащитная, так как там девушка в шортах, а Кузьменко, по его словам, в шортах никогда не ходила.

Фото: Facebook

Напомним, что в подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы".

Также мы писали о том, что Аваков рассказал, что кое-кто из подозреваемых нажил на войне "квартиры и машины".