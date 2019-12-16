С понедельника, 16 декабря, украинские водители официально начали тестировать бета-версию мобильного приложения "Дія" с доступом к цифровым водительским правам и техпаспорту на авто. Это было анонсировано на странице Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

Напомним, что доступ к тестированию обещали для 20 000 владельцев водительских удостоверений из числа добровольцев.

Проект мобильного приложения "Дія" создается в сотрудничестве Министерства цифровой трансформации, Министерства внутренних дел, Приватбанка и международной IT-компании EPAM.

Идентификация тестировщиков через BankID, а верификация данных удостоверения будет происходить за счет QR-кода.

В течение всего периода тестирования команда Министерства цифровой трансформации совместно с партнерами будет изучать и анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки и обеспечить пользовательский опыт для всех пользователей.

Тестовый период продлится до конца текущего года.

Фото: facebook.com

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