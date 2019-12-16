Украинский футболист Роман Зозуля, вновь попал в эпицентр скандала в Испании. Матч с ним пришлось прервать из-за скандирования ультрас на стадионе, которые считают спортсмена нацистом.

Это уже не первый подобный случай с Зозулей в Испании. Называли его нацистом и во время игры в Германии.

Разбирались, что произошло, и в чем европейские фанаты обвиняют украинца.

"Зозуля плакал в раздевалке". Что произошло

15 декабря во втором дивизионе испанского чемпионата в Мадриде был сорван матч Райо Вальекано - Альбасете.

Это произошло из-за болельщиков Райо, которые с трибун выкрикивали "Зозуля – гре@ный нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Как несложно догадаться, это были оскорбления в адрес 30-летнего украинского нападающего.

Арбитр остановил матч на несколько минут, но затем продолжил его. Однако после первого тайма вся команда Зозули решила не выходить на поле.

Фанаты Райо принялись скандировать, что это была шутка, но спустя 40 минут матч так и не начался, а трибунам объявили, что Альбасете отказались выходить на поле.

Вице-президент Альбасете Виктор Варела рассказал, что после инцидента Зозуля был подавлен и плакал в раздевалке.

В испанской Ла Лиге прокомментировали инцидент. Там заявили, что согласны с решением приостановить матч из-за оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули. А также, что работают над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании.

Правда ультрас Райо Вальекано (они называют себя Bukaneros) отвергли такую трактовку. После матча они обратились к украинскому футболисту в Twitter: "Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые игру приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты - нацист".

Причем этот конфликт между Зозулей и Bukaneros тянется давно.

Пару лет назад испанский клуб Зозули Бетис собирался передать его в аренду Райо Вальекано. Но известные своими левыми взглядами болельщики клуба заблокировали его переход. В итоге он ушел свободным агентом и подписал контракт с Альбасете.

Злоключения украинского футболиста в Испании

Остановимся чуть подробнее на испанской эпопее украинского футболиста.

Воспитанник киевского Динамо и бывший игрок Днепра попал в испанский дивизион в 2016 году, когда подписал трехлетний контракт на правах свободного агента с Реал Бетис. Однако из-за того, что он редко попадал в состав, контракт был расторгнут в 2017 году. Роман Зозуля сыграл за Бетис шесть матчей, но не забил ни одного гола.

В испанском Бетисе остались крайне разочарованы игрой Зозули. По мнению одного из членов совета директоров Рафаэля Саласа, украинец оказался неудачным трансфером для клуба.

"Мы ошиблись. Игроку не удалось адаптироваться к новым условиям, но мы ведь не маги, чтобы это исправить. Тот, кто считает Зозулю хорошим игроком для Бетиса – либо дурак, либо слепой. Хотя мы все детально изучили перед трансфером, провели обычную для таких случаев работу. Зозуля ведь был игроком национальной сборной Украины", – заявил Салас.

На правах аренды Зозуля должен был перейти в Райо Вальекано, но болельщики клуба, как уже говорилось, устроили массовый протест, обвинив футболиста в нацистских взглядах. В результате Зозуля ушел, не сыграв ни одного матча. Тогда он назвал фанатов мадридской команды "пророссийскими".

Причем, когда он вернулся в Бетис, но не смог выйти на поле, поскольку еще был заявлен за Райо Вальекано. Игроки Бетиса тогда поддержали спортсмена, выйдя на поле в футболках с надписями "Мы все - Зозуля".

Зозуля судился из-за сорванного трансфера, но суд не увидел противоправных действий со стороны фанатов Райо Вальекано.

Ситуацию с Зозулей комментировал и тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Он нашел в этом российский след и руку Кремля. "Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины", - цитировал Порошенко его прессек Цеголко.

Кто еще в Европе ругал Зозулю за нацизм

Досталось украинцу и от немецких фанатов. В 2017 году во время матча Кубка Германии между Баварией и Вольфсбургом болельщики хозяев развернули два банера "Наци, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон".

Баннеры продержали буквально минуту, после чего их оперативно свернули, фото: Sport.ua

Тогда консул Украины потребовал от Баварии извинений за оскорбление футболиста Зозули по принципу "сам дурак": напомнив, что немецкий регион связывают с зарождением одного из самых ужасных нацистских режимов мира.

Но больше всего украинцу доставалось от "левых" испанцев. Например, в неонацизме и расизме его обвинял генсек левой испанской партии "Podemos" и депутат Европарламента Пабло Иглесиас.

"Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, безусловно, каждый имеет право, мы говорим о неонацизме и о расизме, которые наносят футболу огромный вред. Вот, почему я думаю, что фанаты Райо Вальекано подали пример демократической приверженности", - заявлял Иглесиас.

"Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, у которого есть татуировка со свастикой, и который делает нацистский жест?" - прошелся он также по татуировке с тризубцем, которую испанские фанаты также причислили к символам нацизма.

Так, испанские СМИ облетела новость, что Зозуля, не стесняясь, демонстрирует нацистские символы, когда он появился в аэропорту в футболке с тризубцем.

В итоге Зозуля подписал контракт с клубом Альбасете. В октябре и ноябре 2017 года он стал лучшим игроком команды. В команде не раз заявляли, что поддерживают Зозулю и готовы оказать юридическую помощь.

В чем обвиняют Зозулю

Однако остается вопрос - что натворил футболист? За что его критикуют в Европе?

Во время травмы, в 2015 году, Зозуля помогал украинской армии, основав вместе с волонтерами Днепра фонд "Народная армия". Выставил на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, чтобы вырученные средства направить на нужды бойцов АТО.

Фотографировался с военными, в том числе из батальона "Азов", и позировал с автоматом.

Также Зозуля публиковал в соцсети фото с портретом Степана Бандеры и подписью "Ох и похожи".

Запомнился Зозуля и угрозами "мусорной люстрации" для судей.

"В матче с донецким Металлургом вообще цирк был. Ему говоришь, что не было пенальти, а он тебя на три буквы. Ему можно посылать меня, а мне нельзя, да? Все думают, что арбитр свистнул и все – успокойся. А они посылают еще похлеще футболистов. Просто этого никто не видит. При Рамосе вспомнишь, так через игру нас судьи мучали, а сейчас война, поэтому даже не думаешь об арбитрах. Они ведь тоже понимают, что все меняется. Сейчас он же не выйдет и внаглую засудит, ведь может и по голове получить. Власть меняется. Их нужно всех люстрировать. Пускай в мусорном баке посидят по полчаса. Сейчас арбитры понимают, что все меняется" - заявил Зозуля в интервью программе "Про Футбол".

Обозначил в нем он и свою гражданскую позицию: "В АТО я поехать не могу, поэтому чем могу, тем и помогаю. А то, что я выхожу с флагом Украины, я в очередной раз показываю свою позицию. Если придут в Днепропетровск, то придется защищать свою семью и свою страну. Дальше Днепра, мне кажется, они не пройдут. Мы говорим, что футбол вне политики, но на самом деле футбол это и есть политика".

Судя по всему, имелся в виду флаг "Киевская хунта", который развернул футболист.