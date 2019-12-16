По факту нападения на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко правоохранители Сум открыли уголовное производство. Об этом на своей странице в соцсети написала пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начат комплекс неотложных следственно-розыскных мероприятий", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, нападение на "слугу народа" Михаила Ананченко произошло вечером, 15 декабря, в Сумах возле подъезда его дома. Двое неизвестных в балаклавах избили нардепа и скрылись.

Ранее "Страна" писала о том, что в самом центре Запорожья неизвестные до смерти избили человека.

Также мы сообщали, что "слуга народа" Богданец признал судимость и рассказал, почему избил человека.