Президент Украины Владимир Зеленский намерен 16-17 декабря посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что в рамках визита запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в ​​приоритетных сферах.

Также главы Украины и Азербайджана примут участие в работе Украино-Азербайджанского бизнес-форума. После этого в Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Напомним, накануне визита Зеленского в Баку Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева за нарушение миграционного законодательства.

Также мы сообщали, что МТС продает азербайджанцам компанию Vodafone в Украине и выплатит акционерам спецдивиденды.