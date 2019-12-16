Репутация России как надежного поставщика газа в Европу зависит от решения вопроса о транзите и поставках газа с Украиной до конца этого года. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в интервью "Известиям".

По словам Эдерера, для Европы важзны два аспекта относительно Украины. В частности, речь идет о стабильности страны и транзитных сборах.

"Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для ее репутации в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года", - сказал Маркус Эдерер.

При этом он подчеркнул, что в газовом вопросе главной задачей для Европы значится энергетическая безопасность.

Ранее "Страна" писала о том, что Евросоюз продлил еще на 6 месяцев экономические санкции против России.

Также мы сообщали, что Трамп удивился в Twitter, почему Евросоюз перестал помогать Украине.