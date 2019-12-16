В Китае специалисты компании Winsun на 3D-принтере распечатали 500-метровую стену для защиты от наводнений. Этот крупнейший объект появится в городе Сучжоу. Об этом сообщает 3D Printing Media Network.

Уточняется, что конструкцию собрали из отдельных деталей, но в полностью собранном виде она считается крупнейшим объектом, распечатанном на 3D-принтере.

Облицовочная стена позволит защитить береговую линию от воздействия воды при наводнениях - она ​​поглощает энергию волн. Обычно такие строения используют при облагораживании каналов и рек, чтобы защитить сушу от размывания. Облицовочные стены часто требуют индивидуальной разработки, поэтому считаются крайне дорогими и сложными проектами.

В процессе строительства облицовочных стен часто наносят вред окружающей среде - берег приходится менять искусственно. Как пояснили в Winsun, 3D-печать позволила нанести гораздо меньший вред береговой линии, а также оказалась куда дешевле и проще обычного проекта.

Ранее "Страна" писала о том, что на МКС впервые распечатали на 3D-принтере искусственную говядину.

Также мы сообщали, что в сети появилось видео, как на 3D-принтере печатают семиметровый памятник Сикорскому в Киеве.