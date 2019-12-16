Вслед за Германией, которая решила упростить условия для заробитчан, премьер Канады Джастин Трюдо объявил о планах привлечь в страну не менее миллиона высококвалифицированных мигрантов.

За два года, с 2020 по 2022 Оттава планирует привлечь в страну миллион новых рабочих рук. Об этом, как об одной из целей правительства говорится в письме-мандате, которое премьер Трюдо направил Марку Мендичино, министру по делам иммиграции, беженцев и гражданства.

Трюдо включил повышение уровня иммиграции в список приоритетных вопросов.

"Я буду ожидать от вас выполнения главных приоритетов. В частности, обеспечения эффективной реализации канадского плана повышения уровня иммиграции на 2020–2022 годы, по которому нужно привлечь в Канаду более миллиона новых постоянных жителей", - обрисовал задачу Трюдо.

При этом премьер отметил, что акцент нужно делать на привлечение высококвалифицированных кадров, которые "смогут помочь построить более сильную Канаду".

Ранее "Страна" сообщала, что в Греции приняли закон об ужесточении правил предоставления убежища мигрантам.