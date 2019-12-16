Вчера вчером, 15 декабря, в Деснянском районе Киева произошел необычный инцидент, в котором оказались замешаны псы, полиция и случайный прохожий. Конфликт у дома №45б по улице Закревского начался с перепалки двух дам, которые выгуливали собак, как передает Информатор.

После "обмена любезностями" одна из девушек натравила на оппонентку питбуля без намордника. Жертва атаки начала с криками звонить в полицию и своему супругу, который работал на такси поблизости. Мужчина оперативно приехал к месту конфликта и стал новой целью дамы, направившей питбуля уже на него. Пес даже пытался запрыгнуть в окно автомобиля и поцарапал когтями двери.

Место инцидента и задержанный хулиган, фото: kiev.informator.ua

Затем на место прибыл экипаж патрульной полиции и конфликт вроде бы начал угасать, но тут в дело вмешался случайный прохожий под градусом. Пьяный мужчина решил выяснить, кто и почему ругается на его районе и лично найти и наказать виновных. Нашел он их почему-то, среди полицейских. В ходе потасовки он разбил нагрудную камеру девушке-патрульной, вынудив правоохранителей использовать спецсредства. Вскоре он оказался в наручниках.

По адресу прибыли дополнительные экипажи полиции, но к этому моменту напавший на полицейских уже осознал вину. Правда, свое поведение он внятно объяснить не смог. На женщину, которая натравила пса на супругов, составили админпротокол по статье 154 КУпАП (нарушение правил содержания собак). А задержанного доставили в отделение полиции.

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