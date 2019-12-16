Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы.

В прямом эфире ход жеребьевки покажет канал Футбол 1. Начало трансяции в 13.00. Сначала станут известны пары Лиги чемпионов, а затем в 14.00 начнется жеребьевка Лиги Европы, в которой будет выступать и единственный представитель от Украины - донецкий Шахтер.

32 команды вышедшие в 1/16 Лиги Европы будут разделены на две корзины - сеяных и несеяных. Дончане попали во вторую.

Возможные соперники Шахтера на стадии 1/16 Лиги Европы

Арсенал (Англия), Аякс (Нидерланды), Базель (Швейцария), Бенфика (Португалия), Брага (Португалия), Гент (Бельгия), Зальцбург (Австрия), Интер (Италия), Истанбул Башакшехир (Турция), ЛАСК (Австрия), Мальме (Швеция), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Севилья (Испания), Селтик (Шотландия), Эспаньол (Испания).

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля. Первый поединок Шахтер проведет на своем поле.