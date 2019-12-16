Вчера, 15 декабря в Черкассах полицейский спецназ задержал банду вымогателей, которые под угрозой оружия, отобрали автомобиль у жителя Киевской области и заставили его еще и написать долговую расписку на несколько тысяч долларов.

Об этом передает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

Фото: ch.npu.gov.ua

"15 декабря в полицию поступила информация, что в Черкассах группа неизвестных под угрозой применения оружия завладела автомобилем иностранного производства жителя Киевской области. Кроме того, злоумышленники заставили потерпевшего написать долговую расписку на несколько тысяч долларов.

Полицейские мгновенно начали отрабатывать полученную информацию. Проведенными оперативными мероприятиями полицейские установили, что злоумышленники до сих пор находятся в Черкассах и передвигаются на автомобиле потерпевшего по улицам города", - рассказали в пресс-службе.

В итоге силовики за несколько часов установили местонахождение злоумышленников и задержали их. В настоящее время решается вопрос об открытии ряда уголовных производств.

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