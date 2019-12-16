Вчера вечером, 15 декабря, в Киеве произошло не совсем обычное ДТП. Пьяный водитель Hyundai снес шлагбаум жилого комплекса, а когда его задержала охрана он представился помощником первого заместителя главы СБУ и даже назвал свою фамилию - Саглай.

Об этом инциденте сообщает "Киев Оперативный" в своем Facebook.

"Около 19.00 по ул.Максимовича, 7-9, на въезде в жилой комплекс водитель Hyundai SantaFe, AA6890TO, будучи в нетрезвом состоянии протаранил своим авто шлагбаум и пытался убежать. Его остановила охрана и жители комплекса, с которыми он вступил в драку и угрожал.

После приезда полиции нетрезвый водитель представился им сотрудником СБУ, помощником первого заместителя председателя СБУ. Назвал свою фамилию - Саглай. Полиции пообещал, что все "порешает", и за вождение в нетрезвом виде и умышленное уничтожение имущества ему абсолютно ничего не будет", - утверждают свидетели инцидента.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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