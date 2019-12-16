Вчера вечером, 15 декабря, в Сумах на нардепа от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко напали два человека в балаклавах. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook и приложил фото, на котором видны ссадины на лице.

"Возвращаясь домой, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственностью заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова выслушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - написал нардеп.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пришел на выступление "Квартала", а ему там спели песню про отсутствие посадок.

Так же мы рассказывали, что в Сумах таксисты сами задержали трех пассажиров, которые попытались зарезать их коллегу.