Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими чаами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства инсценировки импичмента президента США, основанных на материалах, которые он получил после встречи с украинскими источниками.

"Будапешт, Киев, Вена. После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте, который не содержит никаких правонарушений со стороны Дональда Трампа", написал Джулиани.

Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

"Факты свидетельствуют, что коррупция в 2016 году была настолько обширной, что президент был обязан просить о расследовании США - Украина. Импичмент - часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США - Ред.) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа", пишет Джулиани.

Evidence revealed that corruption in 2016 was so extensive it was POTUS’s DUTY to ask for US-Ukraine investigation.



Impeachment is part of Dem cover-up.



Extortion, bribery & money laundering goes beyond Biden’s.



Also, DNC collusion w/ Ukraine to destroy candidate Trump. pic.twitter.com/cfNFgPQ29J — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

"Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению веские документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть свидетеля этого расследования", продолжает Джулиани.

You can question a witnesses credibility but you cannot question hard documentary evidence, which each firsthand witness part of this investigation provide. pic.twitter.com/FBTMpTySuQ — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

"Свидетель Шокин [по делу об отмывании денег Burisma & Biden's] уволен из-за угроз Байдена не выделить миллиард долларов жизненно важной [для Украины] помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", - заявил Джулиани.

Witness Viktor Shokin:



Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.



Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.



Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.



Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

"Свидетель Юрий Луценко, наследник офиса Шокина. Записи о том, что посол Йованович клятвопреступила как минимум дважды. Документ показывает, что она отказывает в визах свидетелям, которые могут доказать коррупцию Байдена и демократов. Четкое доказательство отмывания денег Burisma & Biden's.", пишет Джулиани.

Witness Yuri Lutsenko, inheritor of Shokin’s office:



Records proving Amb Yovanovitch perjured herself at least twice.



Doc’s showing she was denying visas to witnesses who could prove Biden & Dem corruption.



Clear doc proof of money laundering by Burisma & Biden’s. pic.twitter.com/uHwa6PorLB — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

"Инициированный демократами импичмент за невиновное поведение призван воспрепятствовать расследованию коррупции эпохи Обамы, приведенному ниже:

- миллиарды отмытых долларов

- миллиарды, в основном долларов США, использованы не по назначению

- вымогательство

- взяточничество

- Сговор DNC с Украиной уничтожит кандидата Трампа

Многое еще впереди", - заявил Джулиани.

Dem’s impeachment for innocent conduct is intended to obstruct the below investigations of Obama-era corruption:



- Billions of laundered $

- Billions, mostly US $, widely misused

- Extortion

- Bribery

- DNC collusion w/ Ukraine to destroy candidate Trump



Much more to come. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

Ранее "Страна" сообщала, что Джулиани узнал в Украине "больше чем можно представить", а также о том, что "накопал" Джулиани во время визита в Украину.