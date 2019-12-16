Дерзкое преступление случилось сегодня днем в одном из жилых домов на улице Деловой в Печерском районе Киева.

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, около полудня поступил вызов от пенсионеров о том что на их квартиру напали и вынесли последние деньги.

По прибытию на место выяснилось, что бандит проник в квартиру пожилой супружеской пары, как говорят на сленге оперативников "на плечах". Пошел вслед за пенсионером и когда тот входил в квартиру, то оттолкнул старика и его жену, которая не успела закрыть дверь.

Разбойник начал угрожать пенсионерам, которым 82 и 83 года, складным ножом и требовать деньги.

Пожилые люди сказали, что больших денег в доме нет и они живут на пенсию. Но бандит схватил хозяйку за руку,приставил к горлу нож и потребовал выдать все, что есть. Угрожая расправой старикам, он завладел их скромными сбережениями - суммой около 18 тысяч гривен и убежал.

Физического вреда потерпевшим он не причинил, но очень напугал и вынес их последние деньги. Полиция разыскивает разбойника, заведено уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины - Разбой с проникновением в жилье.

Не исключено что преступник - наркозависимый и пошел на разбой, чтобы раздобыть денег на очередную дозу, полицейские сейчас проверяют ранее судимых из этой категории.

Ранее "Страна" сообщала, что на Печерске воры разобрали стену магазина и вынесли десять гиробордов, а также о том, что в центре Киева из офиса помощницы нардепа от Слуги народа вынесли рабочий компьютер.