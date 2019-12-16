Сегодня, 15 декабря, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что парламент готов принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки времен Колумба в качестве ответа на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Об этом он рассказал в интервью на канале A Haber.

Тайип Эрдоган. Фото: rbc.ru

В четверг, 12 декабря, в США приняли резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Отдельным пунктом в ней имеется призыв не допускать попыток привлечь к этому власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян, а также поощрять информирование о кровавых исторических событиях. Однако МИД Турции осудил решение Америки.

Эрдоган рассказал, что у него есть огромное число документов касаемо событий 1915 года, а также добавил, что не намерен молчать о павших индейцах, если речь заходит о США.

Гонения армян в Османской империи проходили на рубеже XIX и XX веков, достигнув своего пика в 1915 году. Армения настаивает, что мировое сообщество должно признать факт геноцида. Турция однако отвергает обвинения в свой адрес, акцентируя, что тогда страдали не только армяне, но и турки.

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