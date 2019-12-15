Встреча испанских клубов "Райо Вальекано" и "Альбасете", который выступают во втором дивизионе чемпионата, остановлена после первого тайма и не будет продолжена из-за поведения фанатов хозяев, которые "горячо" встретили украинского футболиста Романа Зозулю.

В конце первого тайма фаны клуба, чьи цвета ранее совсем недолго защищал 30-летний украинский нападающий, начали скандировать "Зозуля – еб@ный нацист".

Арбитр встречи остановил матч на несколько минут, но позже дал разрешение доиграть поединок до свистка на перерыв, куда команды ушли при счете 0:0.

В январе 2017 года "Бетис" отдал Романа Зозулю в аренду "Райо Вальекано", известный левыми взглядами своих болельщиков, которые были категорически против трансфера украинца. Они заблокировали его переход, обвинив футболиста в нацизме.

В сентябре 2017-го года Зозуля ушел из "Бетиса" свободным агентом, а потом и подписал полноценный контракт с "Альбасете", куда был вынужден уйти после обвинений в поддержке нацистов.

Ранее сообщалось, что испанские футбольные клубы "Бетис"и "Райо Вальекано" прекратили контракты с обвиненным в поддержке неонацизма футболистом и игроком сборной Украины Романом Зозулей.

В виде исключения ФИФА разрешила сменить клуб Роману, и он покинул "Райо", не сыграв ни одного официального матча.

Это первый матч Романа Зозули против своего прежнего клуба на выезде в Мадриде. На второй тайм оба коллектива так и не вышли. Болельщики "Райо" принялись скандировать "¡Era una broma, Zozulia era una broma!" "Это шутка, Зозуля это была шутка", но официальные лица и журналисты прождали около 40 минут, после чего объявили, что встреча не будет возобновлена, потому что футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле.