Вчера, 14 декабря, в городе Ровно около 18:40 нетрезвый 43-летний мужчина угнал машину Citroen Jumper, на которой стал виновником двух ДТП с участием пяти других автомобилей. Об этом сообщает областной отдел Национальной полиции.

Стало известно, что авто принадлежит 53-летнему жителю Ровно. Оно было припарковано на стоянке на улице Шевченко. Микроавтобус нельзя было закрыть, а заводился он с помощью подручных средств. Накануне случившегося похититель устроился к владельцу машины на подработку.

Первое ДТП с машиной Peugeot Expert под управлением 18-летнего парня произошло на проспекте Мира. С места преступления водитель микроавтобуса попытался скрыться, однако тут же стал виновником второго инцидента на дороге, в котором повредил уже четыре машины. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские задержали нарушителя и поместили его в изолятор. Выяснилось, что 43-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения: прибор "Драгер" показал целых 3,52 промилле. Правоохранителям пока не удалось узнать, почему он похитил машину.

Фигуранту дела сообщили о подозрении в совершении незаконного завладения транспортным средством по ч. 1 ст. 289 УК Украины.

Оказалось, ранее мужчина совершал и кражи и незаконно носил оружие, за что его осудили. Сейчас его могут лишить свободы сроком от 3 до 5 лет.

Фото: rv.npu.gov.ua

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