Сегодня, 15 декабря, Клэр Хатчинсон, специальная представительница генсека НАТО по делам женщин, мира и безопасности, посетила Институт Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия", куда уже поступают и девушки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Клэр Хатчинсон. Фото: mil.gov.ua

В рамках визита представительница НАТО обсуждала и вопрос гендерной политики в армии. Хатчинсон считает, что армия должна наполовину состоять из женщин, поскольку более 50% населения Земли представляют как раз "слабый пол".

"Мы не верим, что какая-то работа может быть предназначена для женщин, а какая-то нет. В странах-членах НАТО на руководящих должностях находятся женщины не потому, что это красиво, а прежде всего потому, что это устранение препятствий на пути к глубинному участию женщин в деле поддержания мира и безопасности", - отметила Хатчинсон.

Также Хатчинсон добавила, что различия людей основываются вовсе не на половой принадлежности, а гендерное равенство предполагает право выбирать.

"И мужчины, и женщины должны иметь возможность делать все одинаково. Но не все так быстро делается, и для украинских военнослужащих еще нужно время, чтобы перейти на гендерные стандарты, действующие в странах НАТО", - заключила представительница организации.

Видео: YouTube/Телерадиостудия Бриз МО Украины

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