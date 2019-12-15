Осенью этого года власти США тайно вынудили покинуть страну двух представителей посольства Китайской Народной Республики, заподозрив их в попытке попасть на территорию военной базы, расположенной в городе Норфолк (штата Вирджиния). Об этом пишет Yahoo! News.

Газета, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что тематически схожий эпизод в последний раз был 30 лет назад.

Стало известно, что в конце сентября 2019 года два китайских дипломата со своими супругами женами подъехали на машинах к КПП американской военной базы, являющейся режимным объектом, а также штабом подготовки спецопераций ВС США. Охранники настояли на том, чтобы нежданные визитеры возвратились назад, поскольку последние не имели специальные пропусков.

Через неделю после произошедшего Государственный департамент США установил ограничения на перемещение китайских дипломатов в ответ на многолетние меры властей Поднебесной, ограничивающие перемещение по стране дипломатов из США.

Ранее "Страна" сообщала, что какие варианты готовят для "Мотор Сичи" американцы и украинские власти.

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