Сегодня, 15 декабря, в Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который молотком избивал водителя белого лимузина.

Об этом пишет "УНН" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По информации, преступником оказался житель Черкасс 1984 г. р., которого ранее судили. Мотивы такой жестокости пока что неизвестны.

Зарегистрировано уголовное в соответствии с ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, с применением другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Сейчас полицейские опрашивают очевидцев в целях установить подробности инцидента. Дополнительно проводится медицинская экспертиза, которая позволит установить степень тяжести повреждений.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкасской области 60-летний мужчина напал на сотрудницу банка.

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