Сегодня, 15 декабря, Владимир Зеленский посетил выступление своей "бывшей команды" из студии "Квартал 95". Видео с этим визитом появилось в социальной сети Facebook, его автор - пользователь Дмитрий Кучер.

В коротком ролике видно, как ведущие со сцены комментируют появление нового президента на своем очередном вечернем выступлении. Зеленский купил билет, занял место в первом ряду, а затем показал его со сцены.

Видео: Facebook/Дмитрий Кучер

Позже видео из зала опубликовала и пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

На нем "Квартал" поет песню с обращением к прокурорам: "весна прошла, посадок нет, а что - зимой сажать не принято?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram @kvartal95official Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 15 Дек 2019 в 10:09 PST

Ранее "Страна" сообщала, что сказал Зеленский в интервью российскому телеканалу: "Встреча отличная, поговорили нормально. Поднимали важные вопросы. Подустали и хотим покушать". Кроме того, Зеленский высказался относительно конфликта на Донбассе.

Также мы писали, что в Кремле подтвердили, что украинская делегация хотела изменить уже согласованное коммюнике нормандского саммита.