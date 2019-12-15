Сегодня, 15 декабря, глава Шотландской национальной партии (ШНП) Стерджен заявила премьеру Великобритании Джонсону о том, что Лондон не способен пойти против воли Шотландии в вопросе выхода из Соединенного Королевства. Об этом она рассказал в интервью BBC.



Никола Стерджен. Фото: euromag.ru

Она уверена, что продолжение существования Великобритании может быть исключительно на основании полного согласия, а также добавил, что Джонсон должен дать возможность шотландцам высказаться по этому поводу.

"Шотландия не может быть заключенной в Союзе против ее воли" правительством Великобритании, - заявила Никола Стерджен.

Референдум о независимости Шотландии прошел еще в 2014 году. Всего 55% его тогдашних участников проголосовали за сохранение союза между странами. Однако остающаяся у власти в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, где шотланды не поддержали Brexit. Данное обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости. Его Стерджен хочет организовать до окончания полномочий текущего созыва парламента Шотландии в 2021 году.

Джонсон же отмечает, что референдум о независимости 2014 года ответил на все вопросы, поэтому повторных не будет.

Ранее "Страна" писала о том, что означает победа Джонсона и может ли она развалить ЕС и само Соединенное Королевство.

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