Бывшему вице-канцлеру Австрии Хайнцу-Кристиану Штрахе выдвинули новые обвинения после того, как он попал в коррупционный скандал. Об этом сообщает Spiegel.

Издание публикует фото, на которых видны сумки, полные наличных, а именно пачки банкнот по 100 и 50 евро, перевязанные резинками, и лежащие в багажнике автомобиля.

Ниже мы переводим полный перевод статьи.

Изображения, которые были переданы в "Шпигель" и мюнхенскую ежедневную газете Süddeutsche Zeitung, получены из Австрии, и, согласно материалам расследования, фотографировал их лично бывший телохранитель и доверенное лицо Хайнц-Кристиана Штрахе - главы Австрийской партии свободы (FPÖ).

Два судебных эксперта изучили метаданные фотографий со смартфона, включая координаты местоположения. Они обнаружили, что денежные перевозки происходили в разных местах. Одна из них произошла в непосредственной близости от Венской ратуши, другая - перед ювелирным магазином в центре австрийской столицы, а третья передача наличных произошла на главной улице в туристическом городке Пёрчах-ам-Вёртер-Зе.

Анонимность также гарантировали автору документа, который пришел факсом в федеральный орган по борьбе с коррупцией.

В нем также указывается, что Штрахе ежемесячно получал деньги в сумках, вплоть до 2015 года. Утверждается, что они шли из страны в Восточной Европе.

Утверждается, что это украинские контакты, включая миллиардера Игоря Коломойского, которые имеют деловые интересы в Австрии. Чтобы заключить сделку, они пообещали перевести, по словам Ноймайера, 10 миллионов евро, в том числе 4 миллиона для Австрийской партии свободы или FPÖ, по 2 миллиона для главы партии Штрахе, для влиятельного брокера Фихтенбауэра и для истца Ноймайера.

"Надеялись ли финансисты получить контроль над представителями в австрийском парламенте?", - задается вопросом издание.

Фото: spiegel.de

Одна фотография пачек купюр по 50 евро была сделана на Apple iPhone 9 января 2014 года в 13:12. Согласно GPS-координатам, она была сделана на Ратушной площади 7 в Вене, то есть на площади прямо перед мэрией. По соседству находится местная штаб-квартира FPÖ. В то время в том же здании находилась юридическая фирма, принадлежавшая давнему политику FPÖ Петеру Фихтенбауэру.

Просто совпадение? Следователи специальной полицейской комиссии теперь поинтересовались сумками, полными наличных денег. Специальная комиссия, получившая название "Ибица", была сформирована после того, как Шпигель и Süddeutsche Zeitung опубликовали в мае прошлого года видео, на котором были показаны Штрахе и Иоганн Гуденус, который в то время был лидером парламентской группы партии, встречаясь на Ибице с той, которую они считали племянницей русского олигарха.

На видео они предложили "русской гостье" выгодные государственные контракты в обмен на помощь в преддверии парламентских выборов. На самом деле, однако, женщина была просто приманкой, отправленной на виллу с целью установить ловушку для руководства FPÖ. Вся вилла, расположенная на острове Ибица, прослушивалась.

Сделанное на Ибице видео спровоцировало один из самых серьезных политических кризисов в послевоенной истории Австрии, и, поскольку FPÖ была в то время частью правящей коалиции страны, привело к краху правительства канцлера Себастьяна Курца.

Штрахе, который был вице-канцлером, когда видео было выпущено, подал в отставку со всех политических постов и позже также был обвинен в массовом мошенничестве с расходными счетами. Венские прокуроры все ещё расследуют действия бывшего лидера FPÖ по подозрению в растрате.

Фотографии, находящиеся сейчас в распоряжении Шпигеля, в купе со свидетельскими показаниями, могут придать скандалу совершенно новое измерение: если это правда, на что указывают материалы следствия, то Штрахе провел годы, живя так, как будто законы Австрии к нему не относились - как если бы на требования о ведении подробного учета использования средств налогоплательщиков, можно было просто не обращать внимания.

В фокусе - роскошный образ жизни Штрахе. И происхождение пачек наличных, которые сфотографированы в автомобиле, по словам экспертов, напоминающего BMW X6 того типа, который тогда использовал Штрахе в качестве своего официального автомобиля.

Были ли это деньги из Восточной Европы? Пока точно неизвестно, но в двухстраничном документе, который отпечатал факсимильный аппарат в антикоррупционном органе федерального правительства 12 сентября в 14:17 говорится, что "Штрахе регулярно получал спортивные сумки с большими суммами наличных еще до 2015 года".

Там также говорится, что деньги поступают "из Восточной Европы".

Это правда? Дело № 14 Cg 36/16 в Вене находится на рассмотрении и в нем истец, бизнесмен по имени Эрнст Ноймайер, требует, чтобы партия и бывший член парламента Томас Шелленбахер выплатили ему 2 миллиона евро (2,2 миллиона долларов США). Он утверждает, что только благодаря своим контактам Шелленбахер смог получить место в парламенте.

Утверждается, что предполагаемые украинские контакты Шелленбахера, включая миллиардера Игоря Коломойского, имеют деловые интересы в Австрии. Чтобы заключить сделку, они пообещали 10 миллионов евро: 4 миллиона для FPÖ и по 2 миллиона для главы партии Штрахе, влиятельному брокеру Фихтенбауэру и самому истцу Ноймайеру.

Это может и выглядит, как роман за десять центов, но на самом деле это факты, подкрепленные показаниями Неймейера и дополненные присягой другого свидетеля. Дело дошло до Верховного суда Австрии.

По словам Ноймайера, генеральный план был составлен во время ряда встреч на территории юридической фирмы Фихтенбауэра. Деньги, говорит Ноймайер, затем "пришли из Швейцарии. Они взяли с собой две сумки". Но Ноймайер жалуется, что ему денег не досталось. "Они сыграли меня за лоха", - приводит его слова Шпигель.

Первая попытка Ноймайера подать в суд была отклонена. Но фотографии, предоставленные бывшим телохранителем Штрахе, проливают новый свет на показания Ноймайера.

Фото денежных пачек в дизайнерской спортивной сумке были сделаны 28 июня 2013 года у Пёрчах-ам-Вёртер-Зе. Фото, набитого деньгами рюкзака в центре Вены, сделано 1 июля 2013 года и без ведома Штрахе, то есть с целью причинить ему вред. Адвокат телохранителя говорит, что "и рюкзак, и спортивная сумка были уложены в машину самим Штрахе".

В любом случае, говорит человек, только "идиот" будет плохо относиться к своему телохранителю, то есть "мужчине, который знает больше, чем твоя собственная жена, который слышит каждый разговор в машине" и который, конечно же, не собирается пропустить сумку, полную денег в багажнике. Не говоря уже о том факте, что "Штрахе не говорил по телефону, как Себастьян Курц, но обо всем позаботился с помощью SMS и никогда не удосуживался удалить что-либо".

Спустя всего один день после того, как была сделана фотография с рюкзаком, глава FPÖ представил бизнесмена Шелленбахера, у которого практически не было политического опыта, в списке кандидатов от партии в федеральный парламент.

Выступая перед австрийским общественным вещателем, адвокат Фихтенбауэр отклонил утверждение о том, что 1 июля 2013 года Штрахе забрал черный рюкзак, наполненный деньгами, в его адвокатской конторе на Ратушной площади, как "возмутительную ложь".

Сам Штрахе отказался комментировать утверждение, что он получил деньги от украинских олигархов. Однако в Фейсбуке он написал: "У меня в машине никогда не было спортивной сумки с деньгами - в большинстве случаев она была заполнена потной спортивной одеждой".

Источники в FPÖ, говорят, что однажды в доме Штрахе состоялась встреча с украинцами, на которой также присутствовал потенциальный будущий член парламента Шелленбахер. Эти источники также отмечают, что богатый образ жизни и финансовое поведение Штрахе не были секретом.

"В некоторых случаях сотрудники получали наличные деньги, на которые они должны были бронировать каникулы семьи Штрахе", - говорят партийные источники. В одном случае, по словам источников, частный самолет был зафрахтован на короткий срок.

Один из источников, доверенное лицо политического деятеля в Вене, говорит, что расходы Штрахе стали непомерными. Он также говорит, что "Я заплачу за это" или "Я позабочусь об этом" часто можно было услышать на встречах с бывшим руководителем FPÖ.

Штрахе находился во главе FPÖ в течение 14 лет и оторвал партию от скалистого дна, чтобы довести ее до самых вершин. Его значимость росла пропорционально успеху политической силы.

Он создал систему, в которой границы между профессиональными и частными расходами уже не были четко разграничены.

"Налоговый консультант вернул много квитанций, потому что их нельзя было использовать", включая такие, как визиты в Макдональдс, детские пособия или сигареты, сообщает один человек, близкий к Штрахе.

"Сотрудникам партийного штаба приходилось искать альтернативные квитанции". Иногда для этого требовалось, чтобы они "провели полдня за рулем, колеся по всему городу".

Сейчас следователи безуспешно пытаются выяснить, смешивал ли Штрахе государственные и частные расходы, но из-за таких подложных квитанций это почти невозможно.

Осуждение за незаконное присвоение может привести к тюремному заключению на срок до трех лет в Австрии. Случаи, связанные с ущербом в размере более 300 000 евро, могут быть наказаны лишением свободы на срок до 10 лет. Также ведется расследование в отношении жены Штрахе, которая некоторое время была независимым членом парламента.

В пятницу FPÖ лишил Штрахе членства в партии. Местное отделение FPÖ в Вене единогласно проголосовало за исключение Штрахе за поведение, наносящее ущерб партии.

"Для нас это освобождение, потому что оно делает случай на Ибице - историей и позволяет нам смотреть в будущее", - заявил глава FPÖ Норберт Хофер на пресс-конференции в пятницу.

В интересах FPÖ и всей политической элиты Австрии прояснить обвинения, выдвинутые против бывшего австрийского вице-канцлера. Дело не только в том, что в 2016 году FPÖ вступило в партнерство с партией "Единая Россия", которая контролируется Кремлем. Простое подозрение, что Штрахе сделал себя уязвимым для шантажа со стороны украинских олигархов, сделало ситуацию намного хуже.

Коломойский - неоднозначный сторонник нынешнего украинского президента, появляется в связи со Штрахе не только в судебном деле в Вене, касающемся финансовой поддержки FPÖ и его партнеров в размере 10 миллионов евро - платежах, которые он предпочел не комментировать.

Даже в полнометражной версии видео на Ибице за 2017 год Штрахе говорит: у Коломойского и его друзей были миллиарды, и теперь они ругают себя за то, что сделали ошибку и не вывели свои деньги из Украины.

Высокий суд Лондона по запросу правительства в Киеве распорядился о замораживании активов Коломойского в 2017 году.

Как теперь партия будет жить с наследием Штрахе и его связями в Восточной Европе?

"Если обвинения в материалах расследования окажутся хотя бы частично правдоподобными, то Хайнц-Кристиан Штрахе пойдет под суд", - заявил в своем кабинете в Линце, в резиденции правительства штата Верхняя Австрия, заместитель руководителя FPÖ Манфред Хаймбухнер.

Заместитель главы партии говорит о "гнилой культуре, когда дело доходит до денег".

Он говорит, что партия, в том числе и сама должна признать, что она ничему не научилась из прошлых скандалов, связанных с Йоргом Хайдером - неоднозначным лидером FPÖ, который погиб в автомобильной аварии в 2008 году.

Последние нарушения показали, что "очистка" явно не была успешной, судя по контактам с сомнительными персонажами, а также по тому, что Штрахе поклонялись, "как поп-звезде".

Хаймбухнер, у которого была традиция появляться перед тысячами сторонников, пьющих пиво вместе со Штрахе 1 мая в Линце, также признал, что ему пришлось пережить "большое разочарование лично".

Это дает понимание внутренней работы партии, руководство которой на протяжении десятилетий находилось на очень тесном корабле.

В течение многих лет каникулы Штрахе на Ибице позволяли ему делать политическую карьеру, говорит человек из окружения экс-вице-канцлера.

"Любой, кому было позволено посещать его там летом, с ними что-то случилось. Предположительно, им пришлось копаться в карманах, потому что никто в партии не считал, что Хайнц сам оплачивал эти каникулы", - говорит источник.

Один из источников описал некоторые странные причуды Штрахе. Например, опасаясь, что Европейский Союз отменит бумажные деньги, босс FPÖ инвестировал значительные средства в золото, отдавая предпочтение слиткам, отчеканенным по проекту Венской филармонии.

Сообщается, что Штрахе также разработал план спасения на случай, например, если НАТО вторгнуться в Австрию. Лидера FPÖ тогда бы увезли с партийными чиновниками и их семьями в долину Дефереггентал в Восточном Тироле, в "их крепость". Именно там в августе следователи обнаружили запасы золота в пансионе "Энциан".

Кроме того, доверенные лица утверждают, что Штрахе держал канистры с бензином в своем кабинете и иногда носил с собой "кусочки металла в нижнем белье", которые "должны были обладать целительными свойствами".

Также "Страна" писала, что канцлер Австрии Себастиан Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.