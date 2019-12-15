Сегодня, 15 декабря, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что диалог с Россией необходим для создания европейской архитектуры безопасности. Об этом он рассказал на радио France Inter.

Жан-Ив Ле Дриан. Фото: inosmi.ru

По его словам, необходимо открывать двери для контакта, в то же время не забывая про трудности.

"Я не хочу сказать, что это настроение восстановить доверительные связи, не отрицая остального, позволило добиться улучшения ситуации в переговорах по Украине, но, в любом случае, в понедельник в Париже состоялась встреча на высоком уровне, <...> которая позволила добиться прогресса", - сказал министр.

Жан-Ив Ле Дриан считает РФ угрозой для НАТО и утверждает, что члены альянса якобы столкнулись с этим в контексте манипуляции информацией, кибератак, сирийского досье, а также "разрыва соглашений, касающихся Украины, и ее автономии". Поэтому Париж старается одновременно как поддержать "восточных союзников", так и сесть за стол переговоров с Россией.

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