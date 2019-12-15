Сегодня, 15 декабря, Рудольф Джулиани, который вернулся в США после поездки в Киев, написал в своем Twitter, что следующая его публикация будет содержать "некоторые доказательства".

Судя по всему речь идет о так называемом Украинагейте (вмешательстве Украины в выборы в США и коррупции Байдена), расследованием которого и занимался Джулиани в Киеве.

"В своем следующем твите я поделюсь некоторыми доказательствами, которые я заполучил в результате сотен часов исследований. Включите уведомления и оставайтесь на связи", - написал Джулиани.

Скриншот: Twitter/Руди Джулиани

Напомним, в Украину адвокат Трампа прилетел 4 декабря, а улетел через два дня. В последний день Джулиани обнародовал в Твиттере краткие итоги своей поездки в Украину.

Как утверждает Джулиани, в Украине ненадлежащим образом использовали выделенные в качестве помощи США 5,3 млрд долларов. Причем большая их часть была израсходована на неправительственные организации под крылом посольства США, которое в свою очередь надавило на украинские правоохранительные органы, чтобы силовики не проводили расследование.

Также "Страна" сообщала, что Джулиани узнал в Украине "больше чем можно представить" и анонсировал телесериал про Байдена.

Подробно об итогах и смысле поездки Джулиани в Киев можно прочитать здесь.