В сети показали российский логотип к 75-летию Победы в Великой отечественной войне, чем вызвали волну возмущения.

Фото опубликовал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

"75. Победа": Официальный логотип празднования 75-летия Победы будет выглядеть так", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Обратим внимание, что пользователям сети не понравился логотип, о чем говорят комментарии под постом.

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

"Если уж и делать стрелки, то направление их должно быть в другую сторону, на Запад", "Чуть похоже на стилизованную свастику...", "Где красная звезда с серпом и молотом? Где профиль верховного главнокомандующего Красной Армии?", "Вопрос к Оргкомитету: вы, и*иоты, вообще помните, чьи войска в войну наступали "направо", на восток?", - пишут пользователи.

Фото: twitter.com/prof_preobr

Напомним, 12 декабря журналистов российского телеканала "Звезда" пустили в Украину. Однако после этого журналистов телеканала "НТВ" пускать отказались.