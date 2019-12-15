Пресс-секретарь Вакарчука Хоменко, которая в своем посте на Facebook троллила версию мотивов убийства Шеремета, вскоре изменила его.

"В сети появляется информация о том, что она его удалила. Но это не так. Она сделала его доступным только для друзей и подредактировала: убрала оттуда упоминание про величие арийской расы", - сообщает Телеграм-канал "Политика Страны"

Теперь публикация имеет следующее содержание:

"Увлекшись ультранационалистическими идеями... ради дестабилизации ситуации в стране" решила перекраситься в блондинку. А что сделал ради дестабилизации ситуации ты?".

Первоначальный пост звучал таким образом: "Увлекшись ультранационалистскими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране решила перекрасится в блондинку. А что для дестабилизации ситуации сделал ты?".

Напомним, что Андрей Антоненко, главный подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета, на суде по избрании ему меры пресечения опроверг свою приверженность "арийским" идеям.

Также мы писали о том, каким образом СБУ и окружение Порошенко может быть связано с убийством Шеремета.