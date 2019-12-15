Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью российскому телеканалу "Россия 1" в Париже. Кадры опубликованы на YouTube.

"Встреча отличная, поговорили нормально. Поднимали важные вопросы. Подустали и хотим покушать. Считаю, правильное начало, в принципе. Это встреча нового формата. Есть возможность добиться результата и конца войны. Через 4 месяца мы договорились встретиться, потому что много вопросов, которые за один раз не решились. Очень много разных взглядов", - сказал он.

Кроме того, Зеленский также высказался относительно конфликта на Донбассе.

"Минск – Минском. Время меняется, у нас другой взгляд. Считаю, что нашей стране видней, потому что это наша страна и мы хорошо знаем людей, которые живет на Донбассе", - уточнил он.

Видео: YouTUbe/Россия 24

Также "Страна" писала, что 14 декабря в интернете появился анонс завтрашней передачи "Москва. Кремль. Путин" российского канала "Россия 24", в котором обещают раскрыть "закулисье" встречи в Париже. Гвоздем анонса стало "первое интервью, которое Владимир Зеленский дал российскому медиа в качестве президента Украины".

Ранее сообщалось, что Зеленский утверждает, что не давал интервью российскому телеканалу.