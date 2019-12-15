В Германии производитель соленых огурцов решил поставлять солевой раствор коммунальщикам, которые поливают ним замерзшие улицы. Об этом сообщает DW.

Так, идея пришла пару лет назад одному из сотрудников фирмы-производителя солений и горчицы Develey из городка Дингольфинг в момент, когда ни посетили дорожную службу, которая находилась по соседству.

Уточняется, что в рамках пилотного запуска, рассола было предоставлено для обработки 1500 км дорог, что помогло сэкономить около 7 тонн соли.

Специально для этого компания наняла дополнительных сотрудников, чтобы увеличить концентрацию соли в растворе вдвое.

Напомним, 26 ноября, в Черкасской области произошла масштабная авария с участием 10 грузовых и легковых автомобилей, а также рейсового автобуса. Причиной стал гололед.

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