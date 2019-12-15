Ночью 14-го декабря неизвестный сжег 3 автомобиля, а еще 28 машинам проколол шины - полиция оперативно задержала преступника. Об этом сообщается на сайте отдела Национальной полиции в Черновецкой области.

Злоумышленник оказался 29-летним жителем Херсонской области. Каким образом и зачем он попал в Черновцы, следствию пока что установить не удалось, известно только, что у него не было постоянного места жительства.

У правонарушителя изъяли вещдоки, указывающие на причастность к серии преступлений. Сам виновник добавляет, что не контролировал своих действий, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: cv.npu.gov.ua

Видео: YouTube/Полиция Черновецкой области

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