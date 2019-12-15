Сегодня, 15 декабря, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Европе на первые дни следующей недели. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, декабрь "представил себя мартовским котом". В дневные часы в центре Европы будет антициклон, ожидается от +5 до +14 градусов.

В столице Украины 16 декабря будет без осадков. Диденко полагает, что в дальнейшем температура будет расти, однако вместе с тем шутливо предлагает подождать с посадкой картофеля.

Скриншоты: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" писала о прогнозе погоды на 16.12.2019 и рассказывала, какое потепление ждет Украину в середине декабря.

Также мы писали, что сегодня, 15 декабря, в Украине дожди и туманы, а в Киеве ясно и тепло.