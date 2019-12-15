Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он хочет разрешить конфликт на Донбассе, нужно найти мощный ресурс власти. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Песков считает, что политические партии в Украине саботируют решения президента Украины. Именно это, по его мнению, является главным отличием между Зеленским и Путиным.

"Наш президент всегда делает то, что говорит, и говорит то, что имеет в виду. В этом плане он неоднократно подтверждал ценность своих слов. В данном случае посмотрим, насколько будет работать принцип взаимности", - уточнил он.

Секретарь Путина также рассказал, что все будет зависеть от самого Зеленского. Будет ли он придерживаться принципов, которые были оглашены в Париже.

Обратим внимание, что сам Зеленский во время интервью российским журналистам в Париже заявил, что переговоры проходят "нормально".

"Встреча отличная, поговорили нормально. Поднимали важные вопросы. Подустали и хотим покушать. Считаю, правильное начало, в принципе. Это встреча нового формата. Есть возможность добиться результата и конца войны. Через 4 месяца мы договорились встретиться, потому что много вопросов, которые за один раз не решились. Очень много разных взглядов", - сказал он.

При этом Зеленский сказал, что в вопросе конфликта на востоке "нашей стране видней, потому что это наша страна и мы хорошо знаем людей, которые живут на Донбассе".

Напомним, в сети появилось интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал российским СМИ в Париже.

Также "Страна" писала, что вчера в интернете появился анонс сегодняшней передачи "Москва. Кремль. Путин" российского канала "Россия 24", в котором обещают раскрыть "закулисье" встречи в Париже.Гвоздем анонса является "первое интервью, которое Владимир Зеленский дал российскому СМИ в качестве президента Украины".