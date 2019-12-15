В сети опубликовали видео интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал российскому телеканалу сразу после Нормандской встречи в Париже. Кадры опубликованы на YouTube.

"Это в общем-то не интервью, президент ответил по сути на один вопрос. Но и не пресс-подход о котором ранее заявлял Зеленский, уверяя, что никакого интервью не было. Там была только одна журналистка телеканала «Россия», которая, несмотря на сопротивление охранника, сумела задать вопрос Зеленскому о том, как прошла встреча с Путиным", сообщает Телеграм-канал "Политика страны".

"Встреча отличная, поговорили нормально. Поднимали важные вопросы. Подустали и хотим покушать. Считаю, правильное начало, в принципе. Это встреча нового формата. Есть возможность добиться результата и конца войны. Через 4 месяца мы договорились встретиться, потому что много вопросов, которые за один раз не решились. Очень много разных взглядов", - сказал он.

Также Зеленский рассказал, что "время меняется, у нас другой взгляд".

"Минск – Минском. Время меняется, у нас другой взгляд. Считаю, что нашей стране видней, потому что это наша страна, и мы хорошо знаем людей, которые живет на Донбассе", - подчеркнул он.

"Интереснее была реакция его соратников. Кирилл Тимошенко смотрел на происходящее глазами полными ужаса, Богдан хватался за голову", сообщает телеграм-канал Политика страны".

Напомним, 14 декабря в интернете появился анонс завтрашней передачи "Москва. Кремль. Путин" российского канала "Россия 24", в котором обещают раскрыть "закулисье" встречи в Париже.Гвоздем анонса является "первое интервью, которое Владимир Зеленский дал российскому СМИ в качестве президента Украины".

Два дня назад в СМИ впервые возникла тема интервью Зеленского российскому медиа. Однако на следующий день президент заявил, что никакого интервью не было - он просто на бегу ответил на какой-то вопрос.