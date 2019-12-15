Сегодня, 15 декабря, французский лидер Эммануэль Макрон попросил Путина вернуть останки, принадлежащие одному из близких знакомых императора Наполеона Бонапарта, генералу Гюдену. Об этом сообщает издание Le Point.

Найденные останки генерала Гюдена. Фото: lepoint.fr

Согласно информации, Эммануэль Макрон "попросил приступить к организации операций, касающихся передачи останков генерала". Наряду с этим он запланировал провести торжественную церемонию с участием президента РФ Владимира Путина. Предположительно, память генерала Гюдена почтят в парижском Доме Инвалидов, после чего останки предадут земле.

Секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс сообщает, что Макрон пытается вернуть франко-российские отношения в нужное русло. Она назвала данный акт "одним из мостов, брошенных президентом Франции", чтобы попытаться упрочнить связи с Россией.

Российские археологи обнаружили останки Гюдена в июле 2019 года. Тогда проводились масштабные раскопки на Королевском бастионе в Смоленске. Тело было в деревянном гробу с прогнившими стенками.

Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер (1768-1812) учился в Бриенской военной школе вместе с будущим императором Наполеоном Бонапартом, был его близким другом и идейным спутником.

В 1794—1796 годах сражался в рядах Рейнской, Северной, Самбро-Маасской армий. В 1800 году получил звание дивизионного генерала.

Во время Прусской кампании Наполеона 1806 года Гюден сражался в битве при Ауэрштедте 14 октября, результат которой определил судьбу Пруссии: страна пала.

В 1809 году в составе корпуса маршала Даву Гюден принимал участие в сражениях при Танне, Экмюле, Ландсхуте, Абенсберге, Виттенау, Регенсбурге. В сражении при Ваграме 6 июля 1809 года был четыре раза ранен. В августе 1809 года, не оставляя командования дивизией, получил почетное назначение губернатором императорского дворца Фонтенбло.

Во время русской кампании 1812 участвовал в Смоленском сражении. Пушечный выстрел оторвал ему ногу. Гюдена был эвакуировали в Смоленск, где он и умер. По словам Наполеона, Гюден "давно бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслуживал".

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