Журнал Time назвал десятку самых удачных гаджетов последнего десятилетия
Журнал Time, который впервые опубликовал на обложке фото президента Украины Владимира Зеленского, озвучил на своем сайте список 10 наиболее удачных гаджетов последнего десятилетия.
Первое место занял iPad от Apple - планшет, который пошатнул необходимость ноутбуков на рынке технологий в 2010 году.
На втором месте – электрокар Tesla Model S, который был представлен в 2012 году Илоном Маском.
Также вошел в список миниатюрный компьютер Raspberry Pi (2012), Google Chromecast (2013), беспилотник DJI Phantom (2013) и колонка Amazon Echo (2014).
На восьмом и девятом местах часы Apple Watch, представленные в 2015 году, и наушники Apple AirPods, которые увидели свет в 2016 году соответственно.
На девятом и десятом местам Time добавил в свой рейтинг игровую приставку Nintendo Switch (2017) и адаптивный контроллер для игровой консоли Xbox (2018).
Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года.