Журнал Time, который впервые опубликовал на обложке фото президента Украины Владимира Зеленского, озвучил на своем сайте список 10 наиболее удачных гаджетов последнего десятилетия.

Первое место занял iPad от Apple - планшет, который пошатнул необходимость ноутбуков на рынке технологий в 2010 году.

На втором месте – электрокар Tesla Model S, который был представлен в 2012 году Илоном Маском.

Также вошел в список миниатюрный компьютер Raspberry Pi (2012), Google Chromecast (2013), беспилотник DJI Phantom (2013) и колонка Amazon Echo (2014).

На восьмом и девятом местах часы Apple Watch, представленные в 2015 году, и наушники Apple AirPods, которые увидели свет в 2016 году соответственно.

На девятом и десятом местам Time добавил в свой рейтинг игровую приставку Nintendo Switch (2017) и адаптивный контроллер для игровой консоли Xbox (2018).

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года.