Сегодня ночью, 15 декабря, в Киеве на улице Максима Кривоноса блюстители правопорядка остановили авто Bentley, хозяйка которого затем нахамила полицейским. Видео инцидента появилось в социальной сети Facebook в группе "Киев Оперативный".

Авторы утверждают, что женщина, находившаяся за рулем, была в состоянии алкогольном опьянения. Кроме нее в салоне находилась подруга, тоже в нетрезвом виде. Водитель вместе с пассажиром решили обратиться к патрульным, используя нецензурные выражения. Видео с места инцидента быстро распространилось по сети.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

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