В Киевской области задержали двух девушек-подростков 14 лет, которые решили "отдохнуть от жизни" возле железнодорожных путей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"На указанное место сразу прибыла следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. К ним присоединились работники ювенальной превенции. Там полицейские обнаружили двух 14-летних девушек. На расстоянии 2-х метров от железной дороги, где расходились пути, девочки нашли углубление в земле, где прилегли отдохнуть. Установлено, что девочки никаких суицидальных намерений не было. Как объяснили полицейским школьницы, таким странным способом они хотели набраться сил, "отдохнуть от мирской жизни", - говорится в сообщении.

Подростков решили доставить в отдел полиции, откуда их забрали родители. Им рекомендовали провести воспитательный разговор с девочками.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в сети появились фотографии как будет выглядеть центральный железнодорожный вокзал столицы Украины после масштабной реконструкции.

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