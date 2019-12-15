В Нижнем Новгороде арестовали 46-летнего россиянина, который около полутора лет изводил соседей конским ржанием. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ходе расследования выяснилось, что с апреля 2018 года мужчина, который проживает в доме на улице Березовской в Московском районе, систематически включал запись со звуками ржания лошади, чем досаждал соседям.

Поэтому полицейские возбудили в отношении него уголовное дело за причинение психологического страдания другим жильцам.

Напомним, в Мурманске сотрудники ФСБ задержали якокбы сторонника радикальной организации "Правый сектор", который намеревался совершить теракт у одного из административных зданий.

Также "Страна" писала, что в Норвегии окружной суд Осло приговорил двух граждан России к тюремному сроку в 11 месяцев за организацию нелегального пребывания в стране рабочих из Украины и незаконном использовании рабочей силы.