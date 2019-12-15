Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум анонсировал месяц, когда состоится бой между украинским чемпионом Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Об этом сообщает Fighthype.

"Сейчас Ломаченко выйдет в ринг со зверем. Никто не знал Лопеса три года назад, но он оказался невероятным во всех своих поединках. Повременить с боем против Ломаченко? Вы в своем уме? Я не могу остановить Лопеса. Если я скажу Теофимо, чтобы он подождал и принял проходной бой, то он посмотрит на меня, как на сумасшедшего", - сказал он.

Уже известно, что поединок может состояться в апреле 2020 года на Madison Square Garden.

Напомним, 11 декабря еще было неизвестно, когда состоится поединок между спортсменами. Арум тогда сообщал, что американскому боксеру Лопесу нужно было победить действующего чемпиона IBF Ричарда Комми.

Также "Страна" писала, что боксеру Ломаченко присвоили статус франчайзингового чемпиона WBC.