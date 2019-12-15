Сибирская жительница Светлана Казина 13 декабря сфотографировала аномальные облака, которые затем разместила в социальных сетях, чем восхитила пользователей. С кадрами данного явления можно ознакомиться на странице в "National Geographic Россия" в Facebook.

На фотографиях видны яркие облака причудливой формы и нетипичного цвета. Согласно сообщению, они зафиксированы над самой высокой горной точкой Сибири - Белухой.





Фото: Facebook/National Geographic Россия

Эксперты отмечают, что необычный цвет вызвала иризация, которая считается редким оптическим явлений.

Автор фото также добавила, что облака выглядят как кружева, а выбор цветового решения обусловлен дифракцией света на каплях облаков.

Скриншот: Facebook/National Geographic Россия

Ранее "Страна" сообщала, что фото Путина, который перед днем рождения наслаждался тайгой, опубликовали в полночь 7 декабря.

Также мы писали, что космический зонд "Юнона" передал в NASA яркие фото мощных циклонов на Юпитере.