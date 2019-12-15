Появились фото необычно ярких облаков в холодной Сибири, сделанные в декабре
Сибирская жительница Светлана Казина 13 декабря сфотографировала аномальные облака, которые затем разместила в социальных сетях, чем восхитила пользователей. С кадрами данного явления можно ознакомиться на странице в "National Geographic Россия" в Facebook.
На фотографиях видны яркие облака причудливой формы и нетипичного цвета. Согласно сообщению, они зафиксированы над самой высокой горной точкой Сибири - Белухой.
Фото: Facebook/National Geographic Россия
Эксперты отмечают, что необычный цвет вызвала иризация, которая считается редким оптическим явлений.
Автор фото также добавила, что облака выглядят как кружева, а выбор цветового решения обусловлен дифракцией света на каплях облаков.
Скриншот: Facebook/National Geographic Россия
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